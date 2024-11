Csütörtök reggel is ködös időjárás fogadta a Jászkunságban élőket. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-Főkapitányság a ködlámpa helyes használatával kapcsolatban fontos információt osztott meg szerkesztőségünkkel. Komoly helyszíni bírság, és szabálysértési feljelentés is lehet a vége, ha nem a megfelelő módon használják a sofőrök a gépjárművük világítását.

Súlyos bírság járhat a rosszul használt ködlámpáért Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Az első komolyabb ködös időjárás nem volt indulatoktól mentes. A gépjárművezetők Facebook-csoportokban estek egymásnak a ködlámpa helyes használatával kapcsolatban. Ennek kapcsán mi a rendőrséget is megkérdeztük.

A következő választ kaptuk: A ködfényszóró használatát a KRESZ szabályozza. A forgalomban részt vevő járművek kivilágítása esetén a jogszabály úgy szól, hogy: „…Tompított vagy távolsági fényszóró helyett vagy mellett ködfényszórót, továbbá hátsó helyzetjelző ködlámpát abban az esetben szabad használni, ha a látási viszonyok ezt indokolják....”. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos kiemelni az indokoltságot.

AZ ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság hivatalos honlapján, kreszvaltozas.hu oldalon további közlemények is olvashatók ebben a témában. A forgalomban részt vevő járművet éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ki kell világítani. A kivilágítás kötelező módja a tompított fényszórók és a helyzetjelzők használata. Tehát szürkülettől, illetve rossz látási viszonyok között, erősen csapadékos időben, esőben, hóban, illetve ködben az autókon a tompított világítást kell felkapcsolni – írja a kreszvaltozas.hu

A ködlámpákat csak addig szabad bekapcsolt állapotban tartani, amíg indokolt. Amint javulnak a látási viszonyok, le kell kapcsolni, mert zavarhatja a többi közlekedőt. Ez a hátsó ködzárófényre is igaz. Nagy ködben, esőben, hóesésben hasznos, mert javítja a láthatóságot, viszont amint javulnak a látási viszonyok, le kell kapcsolni, mert erős fénye nagyon zavarja a mögöttes forgalmat.

Az első- és a hátsó ködlámpa alkalmazása nem csak a látási viszonyoktól, hanem a forgalmi szituációtól is függ. Amikor országúton, vagy autópályán már hosszabb sor jön össze, tehát minden bizonnyal a mögöttes forgalom már észlelte az előtte haladót, akkor időszakosan lekapcsolható a ködzárófény, majd ha ismét magában, vagy sorzáróként halad a kocsi, akkor felkapcsolható. Ez az első ködlámpákra is igaz: utolérve a sort, ha várható a huzamos idejű együtthaladás, akkor a sorban haladók lekapcsolhatják az első ködlámpát is, ha ezzel nem rontják a saját látási távolságukat. Ez az alkalmazkodó használat ugyan több figyelmet igényel, de segíti a többi közlekedőt is – olvasható a kreszvaltozas.hu oldalon.