Egy nap, mely fekete. Nem kell megijedni, nem valami rossz hírről van szó, sokkal inkább már a csillogó karácsonyra kell gondolni azon a bizonyos napon. A tengeren túlról „induló" Black Friday hagyományosan a hálaadás utáni első péntek, ami idén november 29-e, de sok üzletben már javában tartanak a leárazások. Számos kereskedelmi egységben az egész november erről szól. Legyünk óvatosak, mert a Black Friday megtévesztő ajánlatokat is tartogathat.

A fogyasztói tudatosság növelése érdekében kampányt indított a GVH, hogy elkerüljük a Black Friday megtévesztő ajánlatait

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

– Minden évben elutazunk a férjemmel egy kis lazításra a téli időszakban is. Általában két-három napra szökünk el. Már tavaly is a Black Friday keretében foglaltam le egy kellemes utat, most is ezt céloztam be – mesélte Szaniszló Vanda. Az egyik jászkunsági településen élő hölgy szerint ez egy jó lehetőség, de egyéb vásárlásoknál nem követi a „fekete akciókat". – Csak azért, mert akciósan kínálják, nem veszek új kabátot, cipőt, ha éppen nincs rá szükségem. De biztosan sokaknak kiváló lehetőség ez a lehetőség – tette hozzá a fiatal hölgy.

Kampány indult a fogyasztói tudatosság érdekében

A felmérések szerint ilyenkor

a műszaki cikkek mellett

a ruhaneműk,

cipők

és divatkiegészítők

a legkeresettebbek. De bármit is vásárolunk, legyünk nagyon körültekintőek. A megtévesztő ajánlatok elkerülése és a fogyasztói tudatosság növelése érdekében a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tájékoztató kampányt indított – ebben az időszakban ugyanis jellemző, hogy a kereskedők a fokozott vásárlási kedvet kihasználva megtévesztik a fogyasztót.

Mik a Black Friday megtévesztő ajánlatai?

– Gyakori trükk a nagy arányú kedvezményeket hirdető akció, amely csak néhány, limitált mennyiségű termékre vonatkozik, vagy az eredeti árakat emelik meg az „akció” előtt, hogy a kedvezmény mértéke még látványosabbnak tűnjön.

Emellett a sürgető üzenetek, mint például a „Már csak pár darab maradt!” vagy a „Csak ma érvényes az ajánlat!” könnyen impulzusvásárlásra ösztönözhetnek

– hívja fel a figyelmet a GVH.

Az árleszállításnak komoly szabálya van

Fontos tudni azt is, hogy egy 2022-ben bevezetett szabályozás szerint a kereskedőnek minden akció esetében fel kell tüntetnie a korábbi árat, amely kizárólag a megelőző, legalább harminc napon belüli legalacsonyabb ár lehet. Így színlelt árcsökkentések elvileg már nem fordulhatnak elő. Vagyis a korábbi gyakorlat, miszerint voltak üzletek, ahol a leértékelések meghirdetése előtt rövid időre megemelték a termék árát, majd utána abból számítva adták az engedményt, vagy a régi árat visszaállítva, azt tüntették fel akciósként, nem fordulhat elő.