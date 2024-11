– Most a bowlingra esett a választás a mozgás tekintetében. Alapvetően a jó hangulat teremtése volt a cél, persze egy kis verseny is belefért – árulta el Pesti Zoltánné, az egyesület vezetője, hogy milyen is volt számukra legutóbb a bowling Szolnokon.

A bowling Szolnokon igenis mindenkié, látássérültek gurítottak együtt a közelmúltban

Fotó: Kardos Krisztián

A bowling Szolnokon korábban is népszerű volt az egyesület számára

Pesti Zoltánné elárulta, korábban is szerveztek már bowling versenyt, akkor is nagy sikere volt. Kiemelte, öröm számára, hogy egy pályázati forrásnak köszönhetően ismét lehetőségük nyílt erre. A helyszín egyébként is gyakran biztosít teret olyan rendezvényeknek, amelyeket valamilyen fogyatékossággal élő közösségeknek szerveznek.

– Úgy gondolom a sport, a mozgás és a szabadidő hasznos eltöltése egyformán fontos mindenki számára. Legyen szó akár fogyatékossággal élő vagy ép személyről. Számunkra a közösségépítés is fontos cél, emellett nagyon szeretnénk a látássérült emberek életminőségét javítani. Egy-egy ilyen alkalom során, mint a bowling Szolnokon, azt hiszem többet is sikerült elérnünk ezek közül – fogalmazott az egyesület vezetője.

Kiemelte, a „guritós sportágak” egyébként is népszerűek a látássérült személyek körében. A legutóbbi alkalomnak természetesen a Jubileum Bowling és Élménycenter adott otthont, ahol a látássérült Musitzné Pál Renáta is megjelent, fia és férje kísérte el őt.

– Kiválóan éreztem magam, remek ez a társaság! Többször is bowlingoztam korábban, igazán szeretem ezt a játékot. Mondjuk megesik ,hogy a bowling cipő feltöri az ember lábát, de megéri. Várom a következő alkalmat is, biztosan itt leszek! – részletezte Musitzné Pál Renáta.

A „Több, mint sport!” elnevezésű pályázatnak köszönhetően hamarosan ismét összegyűlhet a társaság, novemberben ugyanis még kétszer guríthatnak együtt a vármegyében élő látássérültek.