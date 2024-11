Jól elkapott pillanat 13 perce

Csontos Csenge fotóját a National Geographic is közzétette

A fiatal szolnoki lány jó ideje a természetfotózás szerelmese. Csontos Csenge lendületét, bár tolószékbe kényszerült, semmi nem ingathatja meg, így is gyakran járja a természetet fotót témát keresve. A közelmúltban is sikerült egy gyönyörű felvételt készítenie egy egerészölyvről, amelyet a National Geographic is közzétett az oldalán.

– Ezt a képet szeptember végén készítettem, akkor éppen Poroszlón kirándultunk a tesómmal – árulta el Csontos Csenge. A gyönyörű egerészölyvet egy poroszlói kirándulás alkalmával sikerült megörökítenie a fiatal lánynak, ezt a fotót osztotta meg a National Geographic is a hivatalos oldalán. Csontos Csenge egyik legkedvesebb fotós témája a vadvilág

Fotó: Csontos Csenge Csontos Csenge véletlenül figyelt fel a pompás ragadozóra – Csakis a pillanat műve volt, hogy észrevettük őt egy kiszáradt fán. Gyorsan lefotóztam és így sikerült – mondta mosolyogva a fiatal lány. A felvételt elküldte a National Geographic-nak, ők pedig beválogatták a posztolásra szánt fotók közé. – Nagyon örültem neki, főleg azért is, mert nem gyakran tesznek ki ilyen képeket és már tavaly is megjelent náluk egy fotóm, akkor egy vörösbegyes – avatott be Csontos Csenge. A fotózással is közelebb szeretne kerülni a gyógyuláshoz Csontos Csenge történetét ma már nagyon sokan ismerik. Többen is segíteni szeretnék őt a gyógyulás útján, a közelmúltban a Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület kezdte támogatni őt, méghozzá vadlesből való fotózás lehetőségével. Csenge az itt készült képekből kiállítást szervez, az alkotásokat pedig online árverés keretében megvásárolhatják majd az érdeklődők. A befolyt összeget a felépüléséhez szükséges gyógykezelésekre fordítja.

