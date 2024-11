A cukorbetegség, ismertebb nevén diabétesz, egyre több embert érint hazánkban is. Becslések szerint Magyarországon mintegy másfél millióan szenvednek cukorbetegségben, köztük több ezer gyermek, akiknek száma rohamosan nő.

Kék sétával hívta fel a figyelmet a diabétesz világnapjának, és a cukorbetegség korai felismerésének fontosságára a törökszentmiklósi egyesület.

Fotó: Karancsiné Szecsei Veronika

Ugyanennyien lehetnek azok is, akiknél már kialakult a betegség, de még nem diagnosztizálták, illetve vannak azok, akik hajlamosak rá és fokozottan veszélyeztetettek. Az adatok és előrejelzések alapján a következő évtizedekben tovább nőhet a cukorbetegek száma, így a probléma kezelésének fontossága egyre égetőbbé válik.

– Az időben történő felismerés kulcsfontosságú – emelte ki Buzás Sándorné Jusztika, a Törökszentmiklósi Cukorbetegekért Egyesület elnöke. Éppen ezért nem csak betegtársaikkal foglalkoznak a tagok. Nagyon fontos egészségnevelő munkát végeznek, melybe folyamatosan bevonják a (még) nem cukorbeteg Törökszentmiklósiakat is.

– A betegségnek komoly szövődményei lehetnek. Ez a betegség az összes szerv működését hátrányosan befolyásolja, ide értve a szívet, az ereket, az idegeket, a szemet és a vesét. A diabetesz miatt végzik el a legtöbb lábamputációt – fogalmazta meg elég drámaian az elnök.

Egy világnap, ami összefogásra hív

A betegségnek világnapja is van, melyet minden év november 14-én tartanak, így tisztelegve az inzulin felfedezője, Frederick Banting előtt, akinek születésnapjára esik az emléknap. A cél, hogy felhívják a figyelmet a cukorbetegség jelentőségére, a megelőzés fontosságára és a sorstársak támogatására. A Törökszentmiklósi Cukorbetegekért Egyesület idén november 18-án tartotta meg a világnaphoz kapcsolódó rendezvényét, amely során a résztvevők hagyományos kék sétát szerveztek, és mintegy 20 kék színű, környezetbarát léggömböt engedtek a magasba, így mutatva ki szolidaritásukat a világ cukorbetegeivel szemben.

Buzás Sándorné Jusztika 30 éve cukorbeteg. Mióta diagnosztizálták, azóta minden napját tudatosan éli, és erre szeretné ösztönözni sorstársait is. Egyesületük célja is ez.

– Cukorbetegségemmel együtt tudatlanságomra is rá kellett ébredjek. Egy kis kutakodás után rájöttem, hogy városunkban többen vannak még hasonló helyzetben. Összefogtunk, és úgy döntöttünk, hogy megkeressük azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével a betegséggel kapcsolatos ismereteket el tudjuk sajátítani – mesélte el a kezdetekről Jusztika. – Sajnos azt nem tudom, hogy városunkban mennyi konkrétan a cukorbetegek száma, de már több gyermeket is érint. És azt is tapasztalom, hogy egyesületünket is egyre többen keresik fel tanácsot kérni, alapvető ismeretek hiányában. Fogalmuk sincs mennyi szénhidrátot vihetnek be naponta a szervezetükbe, mennyire fontos a folyamatos folyadékfogyasztás, és hogy persze ehetnek, és kell is gyümölcsöt enniük, de nem mindegy mikor, miből és mennyit –hangsúlyozta ki az elnök.