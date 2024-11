Az egészségügyi képzés Szolnokon új tantermekkel bővült

A Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikummal majdnem egy területen lévő régi tanposta épülete évekig üresen állt. Tavasszal kötöttek szerződést a Magyar Posta Zrt.-vel a bérbeadásról. A tulajdonos hozzájárulásával átalakították a belső tereket. A földszinten az eddigi fogadó- és kiszolgálótérből demonstrációs termek lettek, az emeleti tantermeket korszerűsítették. Mint megtudtuk, az épületbe jelenleg 120 diák jár.

Modern körülmények között tanulhatnak a diákokkal ezután

A nappali és felnőttképzésben tanuló ápolók, szociális- és kisgyermekgondozók is modern körülmények között tanulhatnak ezután. Bár az oktatáshoz szükséges eszközök eddig is rendelkezésre álltak, most egy helyre költöztették azokat. Az egyik demonstrációs teremben például épp a vérvételt gyakorolták a diákok, míg a másikban az élethű csecsemők mérése, öltöztetése zajlott.