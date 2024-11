Nekem 8, Gery 01 Szolnokon ilyen rendszámokkal is találkozhatunk, ahogy a nemrég a városban járt Jákob Zoltán sportautójára pedig az egyik termék családjának neve került. Sokak számára egy egyedi rendszám nemcsak az autó megkülönböztetését jelenti, hanem egyfajta önkifejezést is. Egyesek a nevük kezdőbetűiből alakítják ki, mások vicces szavakat vagy életük fontos dátumát választják. Az egyedi rendszámok ára 110 és 435 ezer forint között mozog, a milliárdos üzletembernek, Jákob Zoltánnak is e két érték közti összeget kellett fizetnie a sajátjáért.

A szolnoki Gergely egyedi rendszámtáblájára sokan rácsodálkoztak. Az egyedi rendszámok ára eltérő lehet

Fotó: Mészáros János / Forrás: Illusztráció

Dr. Csontos Andrea, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal kabinetvezetője közölte, a díjat az igényléskor kell megfizetni.

Adatlapon lehet igényelni az egyedi azonosítót

– Az egyedi rendszám bármely kormányablakban, illetve okmányirodában személyesen vagy meghatalmazott által igényelhető – magyarázta a folyamatról.

Az igénylés kérelem adatlapon történik, az igénylő által szabadon összeállítható betű-szám karakterekkel. A jogszabályt és a formai követelményeket be kell tartani.

Az egyedi rendszámok ára a kiosztástól függ

– A rendszám legalább 3, legfeljebb 6 folyamatos betűjelből és legalább 1, legfeljebb 4 folyamatos számjegyből, összesen 7 karakterből kell álljon. Nem szerepelhetnek benne ékezetes betűk, a nulla számjegy önállóan nem alkalmazható, valamint a kiválasztott betűkombináció nem ütközhet közrendbe, közerkölcsbe vagy jogszabályba – fejtette ki.

Az igénylést követően a rendszám legyártásáról és a tulajdonos nevére kiállított engedély kiadásáról a Központi Okmányiroda, januártól a Központi Okmányügyi Főosztály Központi Okmányügyi Ügyfélszolgálata gondoskodik.

A kormányablakban lehet átvenni a rendszámot

A rendszám, valamint az engedély a kormányablakba, illetve az okmányirodába érkezik meg, és személyesen vagy meghatalmazott útján vehető át, a forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban is szerepel.

Arról viszont nem rendelkeznek pontos adatokkal, hogy eddig mennyien igényeltek egyedi rendszámot Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében.