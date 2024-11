Eldobva, félig az árokba hajítva „pihent" három elektromos roller Szolnokon az Abonyi úti felüljáró alatt. Olvasónk hívta fel rá a figyelmünket, a közösségi oldalon is posztolta a szomorú tényt. Mint mondta, nem egyedi az eset, az egész városban számos helyen nem megfelelően teszik le ezeket a közösségi közlekedési eszközöket.

Újra szanaszét hevert három elektromos roller Szolnokon

Forrás: Facebook/Beküldött fotó

– A Bajcsy Zsilinszky úti kilenc emeletes házban lakom, minden nap a vasúti felüljáró alatt visz az utam. Csütörtökön délelőtt találtam a három rollert eldobva, a földön heverve. Kedden, szerdán is láttam egyet ott, de akkor még felállítva parkolt! Mivel a Székely utcából és a Véső útról gyakran látok ott kocsikat áthaladni, ezért azt feltételezem, hogy az autósoknak útban volt. De az is lehetséges, hogy az arra, gyalogosan közlekedők heccből borították fel – mondta el érdeklődésünkre olvasónk.

A Zagyvában is ázott már elektromos roller Szolnokon

Hozzátette: szinte lépten-nyomon lehet látni Szolnokon, néha képtelenebbnél képtelenebb helyeken leállítva ezeket a rollereket. Állítását alátámaszthatjuk, hírportálunkon is többször írtunk már arról, hogy eldobva hevernek a kétkerekűek. Előfordult olyan is, hogy vízbe dobták a rollereket. A Zagyvából és a Tiszából is „mentettek már" ilyen eszközöket Szolnokon.

Lépten-nyomon lehet látni Szolnokon eldobott elektromos rollereket, esetenként igencsak extrém helyeken

Fotó: Facebook/Beküldött

Van, aki szerint a város élen jár az ilyen esetekben

A mostani esetről szóló Facebook-poszt sokakat véleménynyilvánításra késztetett. Van, aki azt írja, hogy nem az üzemben tartó hibája az, hogy az emberek semmit sem tudnak megbecsülni. Egy másik posztoló szerint Szolnok e tekintetben nem lehet büszke a lakóira.

– Sokfelé jártam az országban, mióta a Lime és más rollerüzemeltető rollerei elérhetőek lettek országunkban. Sajnos kijelenthetem, hogy Szolnokon nem elég jó a helyzet ez ügyben. Persze máshol is találkoztam már hasonlóan kirívó esetekkel – fogalmazta meg negatív tapasztalatait a posztoló.