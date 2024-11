Farkas Böbe a szokott módon szállt fel az ötös buszra Szolnokon, az egyik ülésre lehuppanva maga mellé pillantott és egy elhagyott csomag ragadta meg a tekintetét. „Én egy elhagyott csomag vagyok. Azért hagytak el, hogy szebbé tegyem a napodat!...”– hirdette a felirat a meglepetésen.

Forrás: Beküldött fotó

– Egyáltalán nem volt a mai naphoz kedvem, elindulni sem. De ez a meglepetés becsillagozta a reggelem. Sőt a buszsofőrnek is megmutattam és megfeleztük az ajándékot – fogalmazott a közösségi oldalon közzétett bejegyzésében. Hozzátette, köszöni a meglepetést és az „elhagyójának” egészséget, boldogságot kívánt.

Nem először talált elhagyott csomagot Böbe

Mint az a beszélgetésünkből kiderült, 3 szelet müzlit rejtett az elhagyott csomag és néhány folyóirat lapult még benne. Farkas Böbe igazán szerencsésnek mondhatja magát, nem ez az első alkalom, hogy ilyen meglepetéscsomagba botlott.

Budapesten december 6-án egy gyönyörű borítékot találtam, amire rá volt írva, hogy „használd egészséggel és ezek után hozzon neked bőséget”. Abban hatezer forint volt

– mesélte.

A szolnoki hölgy úgy véli, nem ok nélkül történnek az emberrel szerencsés dolgok. A meglepetés akkor és most is megváltoztatta a napját és valóban mosolyt csalt az arcára.