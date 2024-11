„Szomorúan adjuk hírül, hogy szeretett munkatársunk, Kovács János „Öcsi” 2024. november elsején, hajnalban elhunyt” – adta hírül kollégájuk halálhírét a fővárosi Radnóti Miklós Színház társulata a közösségi oldalán.

Kovács János „Öcsi” mindössze 54 esztendőt élt

Forrás: Facebook / Radnóti Miklós Színház

Kovács „Öcsi” nagyon szolnoki és budapesti volt, meg egy kicsit jászberényi is.

Kovács János Szolnokon született és élt, haláláig. Harminc éven keresztül ingázott az alföldi mezőváros és a főváros között. Keresztnevével (János) soha nem illette társasága, talán csak a hivatalos dokumentumai árulkodtak „keresztelő” nevéről. Talán azok sem. Annyi bizonyos, hogy megszámlálhatatlan barátja és ismerőse csupán „Öcsinek” szólította. Gyanítható, hogy sokan közülük nem is tudták, hogy pontosan milyen névvel is jött a világra. És milyennel távozik e világból…

Kovács „Öcsi” szenvedélyes ember volt. Kamasszá érett lányát szenvedélyesen imádta.

Sportemberként, sporttársként, sportbarátként is szenvedélyes volt, példás pályafutás áll mögötte. Szolnokon és Jászberényben bajnokságokat, tornákat nyert csapataival a labdarúgás kispályás szakágában, játékosként is számos „legjobb” díjjal büszkélkedhet. Büszke volt, de sosem öntelt. Szerény ember volt. Sport-pályatársai értetlenül állnak a döbbenetes hír hallatán.

„Öcsi” szenvedélyesen dolgozott a budapesti Radnóti Miklós Színháznál, amely most saját halottjának tekinti. Harminc éve folyamatosan statisztaként, díszítőként, színpadmesterként számíthattak lelkes szakmai munkájára. A színházi „Nagy Bölények” is kedvelték, hiszen hovatovább „Öcsin” (is) múlt egy-egy darab sikere.

„Öcsi” nem költözött fel Pestre. Harminc évet ingázott Szolnok és a főváros között. Ennek számos haszna volt, de nagy árat is követelt tőle. Ám megpróbáltatásai alatt is mindig mosolygós, életvidám fiatalembernek tűnt. Lehet, hogy belül őrlődött. Viszont kisugárzása miatt további harminc év múlva sem öregedett volna meg. Most pedig már el kell fogadnunk, hogy sohasem fog megöregedni…

Kovács „Öcsitől”, teátrumi pályafutása alatt a Radnóti színház két legendás igazgatója, a két Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, Bálint András és Kováts Adél is búcsúzott.