Egy szimpla hétköznapon is bármikor megeshet, hogy váratlan esemény színesíti egy város életét. Szolnokon egy nem mindennapi eset borzolta a kedélyeket: csütörtökön egy elszabadult kecske bukkant fel a Széchenyi városrészben található Tesco parkolójában.

Forrás: Facebook/Beküldött fotó

Honnan hová tarthatott az elszabadult kecske?

Az állat igencsak felkavarta az arra járók kedélyét. Leginkább mosolyt csalt az arcokra, ahogyan a kedvesnek tűnő, fekete-fehér kecskéről készült és közösségi oldalon posztolt fotó alatt is humoros hozzászólások, megjegyzések születtek. A kép készítője bővebb információval nem tudott szolgálni a négylábúval kapcsolatban, de valószínűsíthető, hogy egy közeli portáról „léphetett meg” a mekegő állat.

A boltnál többen is látták az állatot, olvasóink arról számoltak be, hogy néhányan igyekeztek megfogni, hátha be tudják azonosítani.

– Sajnos a két férfinak nem sikerült a manőver, az állat megijedt, beszaladt az autók közé, utána pedig már szem elől tévesztettük – mesélte egy hölgy, aki éppen végzett a vásárlással az üzletben.

Bízunk benne, hogy a kecske épségben hazaért.

Volt már olyan is, hogy kenguru keltett feltűnést

Nem ő az egyetlen állat, amely olykor nem megfelelő helyen tartózkodik. Kóborló kutyákról rendszeresen születnek posztok a közösségi oldalakon. De volt már olyan is, hogy egy kenguru keltett feltűnést. Utóbbi eset Rákócziújfaluban történt idén tavasszal. Az eset főhősét, mint kiderült Lajosnak hívták.