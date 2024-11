Elszabadult malacot fotóztak le a kunhegyesi Nyílt utcában csütörtökön. A felvételeket egy helyi csoportban osztották meg.

Elszabadult malac bandázott a kutyákkal Kunhegyes utcáin. Elkolbászoltak

Fotó: Beküldött fotó

A felvételhez azt írták, a malac két kutyával bandázik az utcán. A Szoljon.hu-hoz eljuttatott további felvételeken valóban az látszik, amint a kis röfi kedélyesen rója Kunhegyes utcáit pár kutya társaságában.

A kunhegyesi Nyílt utcában kapták lencsevégre a különös társaságot

Fotó: Beküldött fotó

Egyből jöttek a kommentek az elszabadult malacra

Az eset mindenesetre beindította a helyiek fantáziáját is. A bejegyzés alatti hozzászólások között volt, aki azt írta: „Már a kóbor kutyák sem a régiek”, megint más megjegyezte: „Peppa elszökött”. De olyan is akadt, aki címet adott a történetnek: „Pumbaa keresi Timont”.

A hozzászólások között többen is jelezték: ők is látták az elkószált kis sertést, bár akkor még kutyátlanul. Szintén a bejegyzés alatt derült ki az is, a helybeliek tudják, mely porta lakója az állat, így joggal bízhatunk benne, este már saját kis óljában nyújtózhatja ki csütörtöki fáradalmait.

A Jászkunságban egyébként nem ez az első eset, hogy váratlan helyen bukkant fel egy háziállat. November elején a szolnoki Széchenyi városrészben láttak egy megszökött kecskét.