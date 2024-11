–Az ország legjobb 10 fiatal felszolgálója a keszthelyi Hotel Helikonban mérte össze tudását a napokban. A magyarországi EuroSkills döntő tétje nem kevesebb volt, mint hogy ki képviselje Magyarországot a pincér szakmában a jövő évi viadalon, amely tulajdonképpen a szakmák Európa-bajnokságának tekinthető.

Horváth Ferenc szakoktatóval sokat gyakorolta a felszolgálást az Euroskills döntő előtt Kalmár Zsolt

Fotó: Daróczi Erzsébet

A feladatokat a korábbi WorldSkills és EuroSkills megmérettetések alapján dolgozták ki. A döntőn a szakmai tudásuk mellett a versenyzők terhelhetőségét, kiállását és szabálykövető attitűdjüket is értékelte a zsűri, továbbá szükség volt arra is, hogy váratlan helyzeteket tudjanak megoldani, a szakmai előírásoknak megfelelően.

Kimagasló szakmai tudással az EuroSkills döntőjében

– A versenyzőkre többfajta erőpróba is várt, többek között mixer- és barista tudásukról is számot kellett adniuk – sorolta Horváth Ferenc, aki nagyon büszke tanítványára, hiszen a zsűri is kiemelte magas szintű felkészültségét. Kalmár Zsolt résztvevője a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség mentorprogramjának, ahol magas szintű szakmai ismereteket sajátíthat el.

– Miért pont ezt a szakmát választottad?

– Igazság szerint szakácsnak készültem, de akkor nem indult az iskolában, ezért úgy gondoltam a cukrász és a pincér közül az utóbbit választom. Mára be is bizonyosodott, hogy személyiségemhez ez a szakma jól illik, hiszen szeretek beszélgetni, s tudok is, úgy gondolom. A hagyományos nevén ismert pincér szakma mára sokkal több, mint egy étel vagy ital felszolgálása. A szaktudásom révén igyekszem új ízekkel is megismertetni a vendégeket, akik tőlem kérnek vacsora-ajánlatot, s ez a bizalom megtisztelő.

– Mi volt a verseny legnagyobb kihívása?

– Én a korábbiak alapján sokkal nehezebb versenyre készültem, így nem volt nehéz egy feladat sem, bonyolultabbakat vártam.

A mixer- és barista szakmai tudásom igyekeztem plusz információkkal is gyarapítani, sokat hozzá olvastam a borvidékekről, a borokról is.

– Szerencsés vagyok, hogy a mentorprogramba beválogattak, ebben a közösségben a szakma nagyjaitól, Bobák Józseftől, Hajcsuk Tibortól, vagy Barabás Zoltántól is tanulhatok. Havonta, kéthavonta szoktunk Budaörsre, a Metró Akadémiára feljárni. Hétfőn azonban a Stefánia Palotába megyünk gyakorlatra, ott különböző praktikákat tanulhatunk meg a borokról, hiszen ez lesz a nap témája. Már nagyon várom – árulta el Zsolt, aki imádja szakmáját, s ha az Illéssyben jövőre végez, szeretne továbbtanulni.