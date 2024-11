Az extrém biciklis pálya világítását is szeretnék megoldani

A megújult pálya nemcsak a régi eszközök felújítását foglalta magába, hanem új elemekkel is bővült. Telepítettek egy új csúszó korlátot, amely különösen népszerű a gördeszkások és BMX-esek körében, akik kihasználják az új lehetőségeket különféle trükkök gyakorlására. Az önkormányzat tervezi a pálya környékének megvilágítását is, ami az esti órákban is lehetővé tenné a sportolást, így a fiataloknak nem kell majd korlátozniuk tevékenységüket a napfényes órákra.



Néhány fiatal közösségi szelleme és elkötelezettsége is példaértékű. Többen közülük nemcsak sportolásra használják a pályát, de igyekeznek azt tisztán is tartani - tudtuk meg attól a BMX -s csapattól, akik a hideg idő ellenére is a pályán voltak. Ez ugyanakkor ellentmond a környéken élők véleményével, akik úgy gondolják, hogy a pálya használói gyakran szemetelnek, hangoskodnak. Az viszont tény, hogy valóban közösségi színtér lett a az extrém sportpálya, aminek látogatottságát növelte, hogy idén a pálya előtti terület bővült egy szabadtéri kondiparkkal is. Ezt szintén önerőből finanszírozta az önkormányzat.