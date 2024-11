– A szóban forgó templom 1768-ban épült, ebben szerelték a karzatra a korábbi leégett templomból kimentett díszes darabokat – árulta el Lőrinczy Veronika, abonyi sajtóreferens a festett mennyezet-kazetták kapcsán.

Az abonyi református templom tornya festett mennyezet-kazetták sorát őrzi

Fotó: Lőrinczy Veronika

A festett mennyezet-kazetták összesen negyvennyolc képen át mesélnek

– Ez nagyon nagy dolog, hogy Abonyban majdnem az összes kazetta ép maradt. Bár akad amelyik sérült, vagy két darabban van, de ezek orvosolható problémák – mondta Gáll Károly református lelkipásztor. Hozzátette, minden képnek jelentősége és története van.

Az abonyi festett mennyezet-kazetták eszmei értéke felbecsülhetetlen

Fotó: Lőrinczy Veronika

– A festőművész tehetsége erre is kiterjedt, mert a vonalak menetét, ívét a mondanivaló is meghatározza – magyarázta a lelkipásztor. Érdekesség még, hogy az alföldi régiót tekintve egyedül itt maradtak meg kézzel festett kazetták.

– Sajnos már kikopott a tudás, amellyel „ olvasni” lehetett a képek jelentését. A puritanizmus időszakában nagyon igyekeztek a templomokat megfosztani minden díszüktől, sok helyen a fakazettákat is levették, talán ez is lehet az elveszett tudás oka. Emiatt is olyan felbecsülhetetlen az abonyi festett mennyezet-kazetták eszmei értéke – mondta Gáll Károly.