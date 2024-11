Hegedűs István, Tiszaföldvár polgármestere a nyílt testületi ülésen az idén befejezett és még folyamatban lévő beruházásokról, a benyújtott pályázatokról is beszélt. A kérdések során kitértek a földvári belső szervíz út felújítása kapcsán felmerült kérdésekre.

A földvári belső szervíz út felújítása után hullámos. A közmeghallgatáson kiderült, miért

Forrás: Földvári Hírlap Facebook-oldala

Ahogy a Földvári Hírlap közösségi oldalán beszámoltak, a közmeghallgatáson szó volt a Kossuth út menti felújításokról, parkolóbővítésről, intézményi fejlesztésekről és a Homoki sportcsarnokról is.

A bejegyzésből kiderült, hogy a mostani TOP Plusz pályázatok lezárásával átmenetileg csökkenhet a város által elérhető lehetőségek köre, ugyanakkor várható néhány új forma is, melyek segítségével a külterületi utak helyzetét rendezhetik.

Megtudtuk, hogy a földvári belső szervíz út felújítása után miért hullámos

A közösségi oldalon, de a helyszínen is többen találgatták az utóbbi hetekben, hogy miért is hullámos a belső szervíz út új felülete. A felvetésre Lendvai Orsolya osztályvezető válaszolt: „direkt” így kívánták megvalósítani.

– Az ok: a csapadékvíz elvezetése. Az út felújítására nyert összeg ugyanis csak a régi, töredezett és málló aszfaltburkolat cseréjét, megújítását tette lehetővé, az alatta futó esővíz elvezető rendszer cseréjét, átalakítását nem. Így ez – az elsőre furán ható – felület biztosítja a felgyülemlő víz megfelelő elvezetését, így azt is, hogy csapadékos időben a kerékpárúton haladókat ne terítsék be a mellettük elhaladó autók a kialakult tócsák vizével – részletezték a válaszát.

A kertészet sorsáról is döntöttek

Hegedűs István a Petőfi út végén található kertészet sorsáról is szólt. A pályázat fenntarthatóság ideje lejárt, a veszteség miatt az önkormányzat nem kívánja tovább üzemeltetni. Felmerült ugyan a bérbeadás lehetősége, de ezt még vizsgálják.