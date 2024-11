Mindenszentek és halottak napja alkalmából pénteken rengetegen látogatnak ki a temetőkbe elhunyt szeretteikre emlékezni. A Jászkunság és környéke sírkertjeiben is virágokat helyeznek el, és gyertyagyújtással emlékeznek a hosszú hétvégén az emberek. Nagyon sokan vannak most az utakon, a legnagyobb forgalmat pedig délutánra várják a sírkertekben. A szolnoki temető környékén is nagy már a forgalom.

Győri Lászlóné az abonyi nagy temetőben emlékezett elhunyt szeretteire

Fotó: Nagy Balaázs