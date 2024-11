Közel 6 milliárd forint pályázati forrás érkezett eddig a Galambos Park fejlesztésére

Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő kihangsúlyozta – A városok egyik legfontosabb feladata az infrastruktúra fejlesztése, de az is kötelessége, hogy az ott élőket megpróbálja minél jobban összekovácsolni, összehozni, hogy a városban egy összetartó közösség éljen. Így ki-ki a maga módján hozzá tud járulni ahhoz, hogy a város társadalmi értelemben is előrébb lépjen. Ez a projekt pedig mindkettőt megvalósítja. A TOP Plusz rendszerével kapcsolatosan számokról is beszámolt. – Törökszentmiklós eddig több mint 2,6 milliárd forintot nyert el fejlesztésre a TOP Plusz pályázatoknak köszönhetően. Ha pedig megnézzük a GINOP Plusz rendszerét is, amely a vállalkozásokat érinti, akkor arról számolhatok be, hogy több mint 3,3 milliárd forint érkezik az új, jelenleg futó uniós költségvetési ciklusban a városba. És nagyon remélem, hogy ezzel még nincs vége az ideérkező támogatásoknak.

Borbás Zoltán alelnök köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy a területfejlesztés talán legnagyobb kihívása az, hogy hogyan allokálják azokat a forrásokat, amelyek a vármegyei közgyűlés diszpozíciója alá tartoznak. – Nagy kihívás, hiszen fel kell zárkóztatnunk leszakadó térségeket, ugyanakkor fejlesztenünk kell olyan térségeket is, amelyek pedig húzótérségek a vármegyében. Szeretném kiemelni azt is, hogy mindezeken a szakmai érveken messze túlmutat az, hogy milyen kapcsolatot tudunk ápolni egy-egy település elöljárójával. Ezért itt szeretném megköszönni polgármester úrnak irányunkba tanúsított méltányos hozzáállását, azt a fajta metódust, amit most már évek óta tapasztalunk, és amely értő és termőtalajra hullajtja ezeket a forrásokat.