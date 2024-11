A terület, ahol a pusztulásra ítélt kocsi várja sorsát, természetvédelmi körzet, Natura 2000-s terület – mint azt a gáton húzódó út mentén elhelyezett információs táblákon is látható. A környezetet már most is csúfítja és fertőzi a hátrahagyott jármű, s mi lesz akkor, ha majd emelkedik a Tisza, s a folyó vízszintje eléri, ellepi a károsanyagokkal feltöltött kocsit…?

A hátrahagyott jármű vagy műszaki hibás, vagy egy bűntény bizonyítéka

Forrás: Beküldött fotó

A laikusok számára nem derül ki, hogy a jármű miért van több hónapja a gát tövében, a növényzettel takarva, ahol még inkább benövi a gaz. Egyesek azt feltételezik, hogy műszaki hibás, a gazdája pedig nem akar már tovább bajlódni vele, ezért megszabadult tőle. Mások szerint lehet egy feldolgozatlan bűntény perdöntő tárgyi bizonyítéka is akár.

Kinek okoz fejtörést a hátrahagyott jármű?

Az egyik olvasónk által beküldött fotókat és felvetéseket elküldve, megkerestük először a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot, mondván, az érintett árvízvédelmi töltés és területe hozzájuk tartozik. A Kötivízig illetékeseitől kapott tájékoztatás szerint tudnak a gátoldalba lökött kocsiról, amiről az igazgatóság szolnoki szakaszmérnöksége bejelentést tett a rendőrség felé.

Megkeresésünkre a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályáról azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az említett üggyel kapcsolatban a Kötivízig szolnoki szakaszmérnökségéről valóban érkezett hozzájuk bejelentés, még augusztusban. Arról is informáltak, hogy egy forgalomból kivont járműről van szó, amely ügyben azt vizsgálják, hogy milyen okból került a hullámtérbe. A sajtóosztály az esetre vonatkozó jogszabályokról információkkal is szolgált hírportálunknak.

Megtudtuk, hogy a közúti közlekedési balesettel érintett – akár üzemképes, akár üzemképtelen –, vagy műszaki hibás jármű közterületről való elszállíttatása elsősorban a tulajdonos kötelessége és feladata.

Ezen szabály kiváltképp igaz, ha a jármű forgalmi akadályt képez, vagy közterületen hagyása a vagyonbiztonságot veszélyezteti. Amennyiben ennek a tulajdonos, vagy üzembentartó nem tesz eleget, abban az esetben a rendőrség a november 20-ával hatályba lépő új rendelet életbe lépéséig közterületről elszállíttathatja a gépjárművet, de ilyenkor a felmerülő költségek, mint szállítási és tárolási díj, a tulajdonost terhelik. Ha a közlekedési balesettel érintett járművet a rendőrhatóság a további szakértői vizsgálatok, vagy egyéb célból lefoglalja, annak szállításáról hivatalból intézkedik.