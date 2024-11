A Mentőtiszti Pont és az Önkormányzat együttműködésével az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. ingyenes lakossági szűrővizsgálatot szervez – tájékoztatott közösségi oldalán az önkormányzat.

Láthatatlan egészségügyi problémákra is fény derülhet az ingyenes lakossági szűrővizsgálaton

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Fontos a megelőzés, ezért ingyenes lakossági szűrővizsgálatot szerveznek Jászfényszarun

– Célja, hogy a panasz- és tünetmentes lakosok időről időre történt vizsgálatával korai szakaszban megtaláljuk azokat, akiknél betegséget megelőző állapotok vagy tüneteket még nem okozó betegségek alakultak ki. A tervezett szűrővizsgálatok különös jelentőséggel bírnak az egészségi állapot hosszú távú megőrzésében, hiszen számos betegség, például a cukorbetegség, a magas vérnyomás vagy a légzőszervi rendellenességek, gyakran évekig tünetmentesen alakulnak ki – hívják fel a figyelmet a megelőzés fontosságára.

Kiemelték: a vércukormérés, vérnyomásmérés és véroxigénszint-mérés mind hozzájárul ahhoz, hogy már a korai, panaszokat még nem okozó állapotokat időben felismerjék. Így lehetőség nyílik arra, hogy a lakosok időben szakemberhez fordulhassanak, és megelőzzék a komolyabb, később kialakuló betegségeket. – Fontos, hogy a rendszeres szűrővizsgálatokkal sokszor láthatatlan egészségügyi problémákra is fény derüljön, ezzel biztosítva a közösség tagjai számára az egészségesebb és biztonságosabb életet. Ezáltal a lakosság nem csupán az aktuális egészségi állapotáról kap képet, hanem esélyt arra is, hogy az esetlegesen fennálló, de egyelőre még tünetmentes problémákat idejében kezeljék – tették hozzá. Az első szűrőnap november 30-án, szombaton lesz 8.30-től 11.30-ig, 15 perces időbeosztással a Mentőtiszti Ponton, az Egészségházban. A lakosok november 25-től a Mentőtiszti Pont telefonszámán (+36 70 458 6612) jelentkezhetnek be. A későbbiekben minden hónapban egy szombati napon lesz ingyenes lakossági szűrés.