Hamarosan birtokba vehetik a gyerekek és a családok az Örkényi úti iskola udvarán épült új játszóteret Cegléden. Ám mint a város hivatalos közösségi oldalán olvasható, kamerák is felkerültek több helyre is. Utóbbi pedig nem véletlen. Egyrészt pont a játszótér védelme miatt volt rájuk szükség, másrészt mert sajnos az elmúlt időszak eseményei indokolttá tették az épület fokozottabb védelmét is. Több betörés is volt újra a városrészben, derül ki a bejegyzésből.