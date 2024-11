Nyáron tartotta tisztújító közgyűlését az 1995 óta működő Kisújszállási Nagykun Polgárőr Egyesület, ahol dr. Malatinszky Andrástól Katonka Imre vette át az elnöki feladatokat. A járőrszolgálat kiemelt célja a lakosság és az önkormányzat közötti bizalom erősítése is.

Katonka Imre a kisújszállási járőrszolgálat elnöke

Fotó: Daróczi Erzsébet

Járőrszolgálat a városban élők biztonságáért

– Jelenleg 24 aktív fővel dolgozunk, de újabb tagokat és ifjú polgárőröket is szeretnénk toborozni – mondta Katonka Imre.

– A legfőbb feladatunk Kisújszállás és külterülete közbiztonságának megóvása, heti több alkalommal éjszakánként járőrözünk a mezőőrökkel, a közterület-felügyelőkkel, illetve a rendőrséggel közösen. Nagyon jó alapokat vettünk át az előző vezetéstől, ezt szeretnénk tovább építeni. Az önkormányzat anyagilag is támogat bennünket, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Polgárőrség irodavezetője, Boros Magda is sokat segít szakmailag. Idén már több közös akcióink volt a mezőőrökkel, rendőrökkel, két hete egy fa tolvajt sikerült így tetten érnünk. Nyilván nem az évszázad legnagyobb bűncselekménye volt ez, de szépen mutatta, mennyire jól össze tudjuk hangolni a munkát a társszervekkel. Idén 6000-7000 óra járőrözési szám között vagyunk, kilométerben pedig több tízezret mentünk. A vasútállomáson sikerült felújítanunk a kamerarendszert, a kerékpártolvajok miatt erre szükség is volt, jövőre az önkormányzattal szeretnénk a kamerarendszert fejleszteni a lakótelepen is – közölte az elnök.

A fűtési szezonban fokozottan figyelnek az erdőkre, a kertekre, de az időskorúakra, egyedül élőkre is.

– Rendszeresen keressük őket, van-e tüzelőjük, nincs-e baj, s ha kell, gázpalackot is cserélünk. Szűcs Tamás polgármesterrel a héten egyeztetek arról, hogy miben tudunk segíteni – sorolta Katonka Imre, aki szólt a Kuckó programról is, ami a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek Hőgye Piroska vezetésével ismét beindul februártól a Vásár úti napköziben. Az új vezetés a lakossággal való kommunikációt is erősíteni szeretné, szívesen fogadnak javaslatokat, de problémákkal is lehet őket keresni.