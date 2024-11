Munkaterv szerinti ülését tartotta meg pénteken a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés. A közgyűlés három napirendi pontjaként beszámolókat, tájékoztatókat hallgattak meg a képviselők.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés munkarend szerinti ülésén a fogyasztóvédelmi helyzetről is tájékoztatást hallgattak a képviselők

Fotó: Mészáros János

Kiemelt figyelmet fordítanak az önkéntes szervezetekre

Elsőként Matuska Zoltán tűzoltó ezredes számolt be a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2023. évi tevékenységéről. Ahogy azt a tűzoltó ezredes kiemelte: a megváltozott gazdasági körülmények között is kiszámíthatóan, tervezetten, hatékonyan működött, betöltötte rendvédelmi feladatait, amelyet területi és helyi szintű pozitív társadalmi megítélése is bizonyít.

– A lakosság tisztában van azzal, hogy a katasztrófavédelemre minden körülmények között számíthat – hangsúlyozta az igazgató.

– A jövő kiemelt feladata a rendelkezésre álló erők és eszközök hatékony, optimális felhasználásával az állampolgárok életének, anyagi javainak, valamint a nemzeti vagyonnak a védelme, valamint a természetes és épített környezet megóvása a természeti és civilizációs katasztrófák következményeitől – emelte ki Matuska Zoltán.

Beszámolójában szó esett az önkéntes tűzoltó szervezetek működéséről is, mint elhangzott, az ő helyzetük sajnos szinte mindig küzdelmes, de szerencsére eddig mindig sikerült megoldani a problémákat.

A vármegye útjainak felújításában is szerepük van

Ezt követően Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fogyasztóvédelmi helyzetéről hallhattak a képviselők. Dorogi Attila főosztály vezető, Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály vezetője az év elmúlt időszakának tapasztalatairól beszélt. – Mindezek jól mutatják, hogy van ugyan javuló tendencia néhány területen, de sok vállalkozás még nem jogkövető. Így a fogyasztóvédelemnek lesz mit tennie a jövőben is a jogkövető magatartás kikényszerítése és a fogyasztói tudatosság növelése érdekében – hangsúlyozta a főosztály vezető.

Bár a beszámoló fogyasztóvédelemről szólt, képviselői hozzászólásokban elhangzott, hogy a főosztály magas színvonalú szakmai munkát végez a vármegye közlekedésével kapcsolatban is. Hubai Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke is elismeréssel szólt e tekintetben, mint mondta, az vármegye alsóbb rendű útjainak felújításában fontos szerepük van a főosztály szakembereinek.