Hagyományosan minden hónap első vasárnapján rendezik meg a jászapáti vásárt, mely novemberben is sokakat csábított a jászsági kisvárosba.

Az ország számos pontjáról érkeztek árusok és vásárlók a novemberi jászapáti vásárba

Fotó: Illés Anita

Jimmy és Nika örömzenéje színesítette a jászapáti vásárt

A színes forgatag a szokásoknak megfelelően november 3-án, vasárnap is az ország számos részéről vonzotta az árusokat és a vásárlókat, akik szinte bármit beszerezhettek a ruhaféléktől kezdve a régiségeken át a háztartási gépekig. A sokadalomban többek között egyedi kézműves termékeket, ízletes sajtokat és húsféleségeket, gyógynövényes készítményeket, zöldség- és gyümölcsféléket is lehetett kapni. A messze földön híres jászapáti állat- és kirakodó vásár a pezsgő közösségi élet színtere, ahol most is jókat ettek, ittak az emberek, miközben barátaikkal, ismerőseikkel beszélgettek. A remek hangulatot Jimmy és Nika, az utcazenész páros fokozta, akik jól ismert slágerekkel örvendeztették meg a vásár népét. Az év utolsó forgatagát december elsején, vasárnap rendezik meg Jászapátin.