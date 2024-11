A Hungária Molosser Egyesület szervezésében rendezték meg szombaton a jászberényi kutyakiállítást a Kutyákkal az Életért Alapítvány Borsóhalmi úti kiképzőbázisán.

A jászberényi kutyakiállításon a képen látható bullmasztiffból vonultattak fel a legtöbbet

Fotó: Pesti József

Szebbnél szebb ebeket vettek szemügyre a jászberényi kutyakiállításon

Tíz fajtából 71 kutyát neveztek a négylábúak seregszemléjére, melyre az ország számos pontjáról, sőt még Ausztriából is érkeztek versenyzők. A bírálatot Lakatos István végezte. A Best in Show-ban már csak a fajtagyőztesek vetélkedtek. Ezen egy három éves Kanári-szigeteki kutya bizonyult a legszebbnek, megelőzve egy tibeti és egy angol masztiffot.