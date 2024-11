Mozgalmas volt a jászjákóhalmi képviselő-testület november 19-én tartott ülése, amelyről Terjéki Tünde polgármester számolt be közösségi oldalán.

Fontos döntéseket hozott a jászjákóhalmi képviselő-testület november 19-én, a községházán tartott tanácskozáson

Fotó: Illés Anita

Alpolgármestert választott a jászjákóhalmi képviselő-testület

– November 5-ei hatállyal Dr. Sipos-Tuza Anita képviselő asszony lemondott képviselői mandátumáról. A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a választáson a következő legtöbb szavazatot elért jelölt Serfőző Anna Mária, ezért a mandátumot részére kiadta – írta a településvezető, aki többek között arról is tájékoztatást adott, hogy Farkas Dezső személyében megválasztották a község alpolgármesterét. Az ülésen egyebek mellett napirenden volt a település egészségügyi helyzetéről, a Községi Sportegyesület elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámoló is. Tárgyaltak a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól. A fát kérelem alapján január 5-től kapják meg a rászoruló lakosok. Döntés született arról is, hogy a 70. életévet betöltött lakosok milyen jogosultsági feltételekkel kaphatnak karácsonyra természetbeni szociális juttatásként ötezer forint értékű vásárlási utalványt. - A támogatás jövedelemhatára 150 ezer forint, ezért ezt a szociális juttatást a ténylegesen rászoruló időseknek adjuk – tette hozzá a polgármester.