Kína fővárosába, Pekingbe utazott a Jászság Népi Együttes három párja és Szűcs Gábor, művészeti vezető. Lenyűgöző koreográfiával készültek egy rangos nemzetközi kiállításra.

Pekingben a második Kínai Nemzetközi Ellátási Lánc Kiállításon képviselik hazánkat a Jászság Népi Együttes táncosai

Fotó: Jászság Népi Együttes facebook oldala

A magyar pavilon nyitó ceremóniáján is felléptek a Jászság Népi Együttes lelkes táncosai

Ezekben a napokban rendezik meg a második Kínai Nemzetközi Ellátási Lánc Expót, melynek ünnepélyes megnyitóján kedden az együttes három pár táncosa is fellépett. Szerdán a magyar pavilon nyitó ceremóniájának kulturális programjában is közreműködtek a jászsági táncosok. A kínai kereskedelmi kiállításról fotókat és videókat is megosztottak az együttes közösségi oldalán.