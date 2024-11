Csattognak az ágvágók, hullanak a száraz gallyak – jászsági önkéntes fiatalok szorgos kezei szépítik a jászapáti temetőt, hogy mindenszentekre rendezett környezet fogadja a látogatókat. A Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapat Egyesülete ebben az évben is meghirdette temetőtakarítási akcióját, melyhez a közösség tagjain kívül önkéntes diákok is csatlakoztak, hasznosan töltve az őszi szünetet.

Szorgalmasan dolgozott a jászsági önkéntes fiatalok temetőszépítő akciócsoportja a jászapáti temetőben

Fotó: Illés Anita

Sikeres volt a jászsági önkéntes fiatalok temetőszépítő akciója

Ottjártunkkor már javában dolgoztak az önkéntesek, éppen a gazdátlan sírok között vágták ki az elburjánzott növényeket.

– A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.-vel együttműködve négy évvel ezelőtt kezdtük el rendbe tenni az elhagyatott, gondozatlan sírokat. Azóta sokat tisztult a sírkert, de feladat mindig akad, főleg így mindenszentek ünnepéhez közeledve, ezért idén is meghirdettük a temetőtakarítási akciót – kezdte Tóth D. Csaba, az egyesület elnöke. Mint mondta, a munkálatokat október 26-án, szombaton kezdték, az elmúlt napokban kisebb festési munkálatokat és tereprendezést végeztek, valamint régi, gazdátlan sírok környezetét szépítették.

A közösség egyik fontos célja, hogy azoknak a neves jászapátiaknak a síremlékeit is rendbe tegyék, akiknek már nincsenek hozzátartozóik. Ilyen például Vinnay Jozefin tanár sírja. Négy éve szabadították meg a növénydzsungeltől. A gaz és a borostyán úgy benőtte, hogy nem lehetett látni a síremléket, melyet most is rendbe tettek: a borostyánt gondosan visszametszették, kivágták az ecetfát, a sír angyalkáját újrafestették.

Az önkéntesség fontosságáról is beszélgettünk a fiatalokkal a jászapáti temetőben. A fotón balról jobbra: Nagy Fanni, Varga Máté, Horváth Csenge és Tóth D. Csaba, JFÖCSE elnöke

Fotó: Illés Anita

Miért érzik fontosnak az önkéntességet?

– Az előző évekhez hasonlóan idén is lehetőséget biztosítottunk a középiskolásoknak az ötven óra közösségi szolgálat teljesítésére. Örömteli, hogy a jelentkezők többsége az ötven óra letelte után is szívesen segít. A Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 6.a és 6.c osztályából szintén érkeztek diákok, akik aktívan részt vettek a munkálatokban. Természetesen a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.-től is kaptunk segítséget, többek között a hulladék elszállításában – fűzte hozzá Tóth D. Csaba.