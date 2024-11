Műjégpálya nyílik december 6-án, Tiszafüreden – jelentette be közösségi oldalán a város polgármestere. Ujvári Imre közölte, a jégpálya a tiszafüredi adventi programsorozat részeként nyílik meg, a Fő téren. Hozzátette, tiszafüredi városkártyával idén is kedvezményes lesz a belépés a jégpályára, ezen kívül további programok is várják majd érdeklődőket Tiszafüreden az idei ünnepkörön.