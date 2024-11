Adventi közösségi program 1 órája

Nemsokára kigyúlnak az ünnepi fények Csataszögön

Csataszögön napok óta tüsténkednek az önkormányzat munkatársai a település központjában. Ahogy minden évben, most is elkészült a „nagykanyarban" a karácsonyi utcai kompozíció. Most az is kiderül, mikor borul fénybe a falu.

Rimóczi Ágnes Rimóczi Ágnes

Elkészült a karácsonyi utcai kompozíció Csataszögön. Nemsokára az ünnepi fények is kigyúlnak a kistelepülésen. Itt még csak készült a karácsonyi utcai kompozíció Csataszögön. Szombat estére már teljes pompájában áll

Fotó: Beküldött fotó Csataszögön már megszokott, hogy az ünnepekhez kapcsolódva utcai dekoráció készül a faluközpontban. Most is így van. Szombat délután fénybe borul a falu November 30-án aztán meggyújtják az első adventi gyertyát, valamint felkapcsolják az ünnepi díszkivilágítást is. Szombaton délután négy órakor várják a településen élőket a Szent Vendel téren, ahol ünnepi gondolatokat oszt meg a jelenlévőkkel Juhász Éva polgármester. A csataszögi iskolás gyermekek műsorral kedveskednek a résztvevőknek. Az eseményen mindenkit meleg teával és forralt borral várnak. Kiderül, milyen lett a karácsonyi utcai kompozíció Nemsokára megmutatjuk, milyen lett az adventi faludísz. Legutóbb az őszi dekoráció is mutatós volt, nézzék csak!

