A kazettás mennyezet jelentéseit egykor mindenki jól ismerte

Gáll Károly elárulta, volt idő, amikor a szimbólumok jelentése szinte egyetemes tudásnak számított, mára azonban megkoptak az ismeretek. Persze nem lehetetlen megfejteni a jelek és rajzok titkait.

– Vannak akik komoly munkát fektetnek ebbe, sőt még könyvet is írnak belőle, gazdag tudásanyag áll rendelkezésre, ha valaki elmélyedne ezekben az ismeretekben – mondta.

Hozzátette, az abonyi kazettás mennyezet is számos olyan elemet tartalmaz, amelynek jelentése ismerhető, sejthető, bár a pontos tudás homályba vész.

– Itt van mindjárt a hal, amely egyébként is gyakran megjelenik a kereszténység történeteiben. Amellett, hogy a húsvéti ünnepkörhöz tartozik, egyéb jelentéssel is bír. A hal egy másik közeg teremtménye, bizonyítéka annak, hogy az isten, az ember számára megszokott élettől eltérő közegben is képes életet teremteni, ez csodálatraméltó – sorolta Gáll Károly. A hal jelentésköre ráadásul még tovább bővíthető, erről így mesélt: