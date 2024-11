Hogyan zajlott a verseny?

A KicsiNagykövet első fordulójában a regisztrációs felületen játékos, magyar történelem, irodalom és műveltségi feladatokat kellett megoldani a jelentkezőknek, vármegyénként a legjobb 100 eredményt elérő diák jutott a következő fordulóba. Az újabb alkalommal virtuális kalandra hívták a versenyzőket, lakóhelyük környezetét, értékeket, kincseket mutatták be, itt már 30 fősre szűkült a mezőny. A vármegyei döntők online és offline rendezvényein egyéni és csapat feladatokkal is találkozhattak a gyerekek, melyek során felmérték több készségüket is.