Előrendeléssel vásárolt libát egy szolnoki férfi a napokban. A közel ötkilós állatért 17 ezer forintot fizetett. Ahogy a férfi az egyik szolnoki Facebook csoportban közzétett bejegyzésében fogalmazott, az árus azt mondta, az ár azért ennyi, mert egy elfogadhatóan szép máj lesz benne. De mint később kiderült kisebb májat kapott, mint remélte. A férfi megdöbbent, amikor otthon kicsomagolta az egész libát.

Egy szolnoki férfi egész libát vásárolt, mikor kibontotta, akkor látta, hogy kisebb májat kapott, mint remélte

Fotó: Nagy Balázs

Kisebb májat kapott, mint remélte

– Feldaraboltam és az egyéb belsőségek mellett egy 64 gramm súlyú májat találtunk benne. A színe és kinézete alapján szerintem nem is libamáj, vagy pulyka- vagy csirkemáj lehet – írta.

A hozzászólások között azonnal megkezdődött a találgatás az ügyben. Voltak, akik felvételeket csatoltak be arról, hogy valójában, hogy néz ki egy pecsenyeliba mája.

– Megsütöttem ezt a mini májat is, s az íze alapján inkább pulykamájra tippelek – fejtette ki a poszt szerzője.

Hogy csakugyan történt-e probléma, az ez esetben aligha deríthető ki. Az viszont biztos, hogy az ünnepek közeledtével mindenkinek érdemes alaposabban megnéznie, milyen étel kerül majd a család asztalára.