– Nálam a galambászat kiskoromban kezdődött, apának segítettem az etetésben, mára komoly, saját állományom van – sorolta Ádám, a Móricz Zsigmond Református Középiskola kilencedikese. A húsz budapesti tollaslábú gólyás keringőm és a harminc birminghami pergőm ellátására napi két-három órát fordítok, de nekem ez a kikapcsolódás. Jó érzés látni, amikor a pici fióka megerősödik, és kirepül a fészekből. A pergőimet naponta számolom, mert felmennek akár a felhőkig, és eltévedhetnek. A keringőim nem ennyire szökősek – árulta el a tizenöt éves fiú, az ifjú kisújszállási galambtenyésztő.

Baranya Géza kisújszállási galambtenyésztő és a fia, Ádám is sikeres galambtenyésztő, mindketten nagyon várták, hogy megmutathassák szárnyasaikat

Fotó: Daróczi Erzsébet

Dobogóra várta a madarait a kisújszállási galambtenyésztő

Ádámot csodabogárnak tartják osztálytársai, mert senkinek nincs otthon haszonállata.

– Sajnálom, hogy nem mutathattam be hétvégén az állományomat, úgy érzem, a dobogó is elérhető lett volna. A galambok mellett vannak törzskönyves székely nyulaim is, járok velük kiállításokra, így nem kérdés, hogy érettségi után agrárvonalra készülök...

– Bízom benne, hogy sikerül neki – vette át a szót az édesapa, aki szintén nagyon csalódott, tíz esztendő után a hétvégi lett volna a legnagyobb kiállításuk, nem mellesleg az I. Horváth György-emlékverseny is.

Nagyon rosszkor jött a zárlat

– Először januárra terveztem a kiállítást, de akkor sem engedélyezték a madárinfluenza miatt. Reméltem, mostanra rendeződnek a dolgok. Kisújszállás mellett Törökszentmiklós, Túrkeve, Ecsegfalva és Karcag tenyésztői is neveztek, amikor kedden bejelentették a zárlatot, közel ötszáz galambnál tartottam, a bírálókat kikértem a szövetségtől, minden készen állt egy sikeres kiállításra. Az idei állomány egész jónak tűnt, a meleg előtt sikeres volt a költési időszak, megerősödtek a fiókák, mire a forróság bejött – emlékezett vissza.

A szakembert arról is megkérdeztük, szerinte lesznek-e olyanok, akik most felszámolják az állományukat.

– Nálunk biztos nem, itt nőtt az állomány, és érkezett hat fiatal is, akik szeretnék kipróbálni magukat galambászként. A galamb egyébként prémiumkategóriás élelmiszer, ha van egyáltalán galambleves egy étteremben, négyezer forint körül kapható adagja. Kár, hogy országosan fogyatkozik az állomány, bizonyos régiókban, főleg a Dunántúlon sok helyen nincs is már galambászat. Itt, az Alföldön megmaradnak az egyesületek, társaimmal jó minőségű állományt tartunk fenn. Magam harmincöt éve vagyok benne, és az aranykoszorús mester címmel azt gondolom, tudom a szakmát. Angol modena fajtaklubban országosan az első három tenyésztő között tartanak számon az eredményeimmel, és szerteszéjjel az országban sok galambom van már tenyésztőknél. Bízom benne, hogy a gondok ellenére jövőre méltóképp meg tudjuk ünnepelni ötvenéves egyesületünket, erről Szűcs Tamás polgármesterrel is egyeztettem – tette hozzá Baranya Géza, kisújszállási galambtenyésztő.

A szakember múlt héten az Arany János Iskola harmadikosainak aprójószágos ismeretórát tartott, rögtönzött kiállításon mutatta meg állatait. Tervez hasonló órákat óvodásoknak is.

„Erre gondolni sem akarok!”

A tenyésztő végül arról is beszélt lapunknak, hogy mi kerül náluk az ünnepi asztalra.