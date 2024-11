Felcsaptak az indulatok a szerda reggeli tejfehér köd miatt az autósok körében, hogy milyen is a ködlámpa helyes használata. A téma természetesen a ködlámpa használata, vagy nem használata köré fonódott. Persze, rossz látási viszonyok között fontos, hogy mi is lássunk, és bennünket is lássanak, de mi mentén haladjunk? A KRESZ-szabály egyértelműen fogalmaz.

Ködös reggelre ébredünk

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Miért fontos a ködlámpa helyes használata?

Ködbe burkolózott Szolnok és térsége szerda reggel. A ködben való vezetés pedig még a rutinos sofőröknek is feladja a leckét. A ködlámpa helyes használata éppen ezért szerda reggel ismét heves vitákat szült, természetesen a Facebook-csoportokban csaptak össze a sofőrök. A kérdéskör a mikor, hol és hogyan körül forog. Egy konkrét esetben azt panaszolta valaki, hogy egy autós a hátsó ködlámpájának használatával elvakította őt. A hozzászólók szerint hasonló esetben ők is tapasztalták már, hogy az érintett ilyenkor lassít, indexel, szóval sok mindent csinál, csak nem kapcsolja ki a lámpát.

Vadas Attilának, a Sprint Autósiskola iskolavezetőjének tettünk fel ezzel kapcsolatban kérdéseket, valamint várjuk a hivatalos választ a rendőrségtől is, főleg annak kapcsán, hogy milyen esetben, és mennyire büntethetik az autósokat a ködlámpa használata, vagy nem használata miatt.

Vadas Attila iskolavezető a témával kapcsolatosan kiemelte: egy korábbi jogszabály kimondta, hogy csak lakott területen kívül kell használni a ködlámpát. Ez a szabály azonban már nem érvényes.

– Jelenleg úgy tanítjuk, hogy a ködlámpát akkor kell használni, lakott területen belül és kívül is, amikor a látási viszonyok indokolják. Értelemszerűen ez egy szubjektív dolog. Én úgy gondolom, hogy inkább legyen felkapcsolva a ködlámpa, mint ne. Én is szoktam olvasni a közösségi médiában a felháborodott sofőröket, akik méltatlankodnak a ködlámpa használatán. Tény, zavaró lehet a szembejövő sofőrnek, hiszen egy erősebb fényt bocsát ki, de legalább hamarabb észrevehető a gépjármű – ecsetelte a szakember.

Az első ködlámpa általában alacsonyabban helyezkedik el, a hátsó pedig erőteljesebb fénnyel világít. Ami azonban jó hír, hogy a legtöbb autóban már külön is lehet ezeket kapcsolni. A hátsó ködzárófény esetében azt javasolják a hozzáértők, hogy a sorban az utolsó autós használja. Azaz ha mögöttünk jön valaki, akkor mi lekapcsolhatjuk a ködzárót.