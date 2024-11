– Tehát nem lehet ez az ország „vízfejű” sem politikailag, gazdaságilag a párbeszédet illetően sem. Az emberek és a vezetőik között lévő párbeszédet illetően csupa pozitív intézkedést látok 2010 óta, a gazdaság motorjai már nem Budapesthez kötődnek elsősorban, hanem vidéki nagyvárosokhoz, ami azt jelzi, megindult az a folyamat, mely a „vízfejű Magyarországot”, ha lehet így fogalmazni, illetve ezt a negatív képet nemcsak megpróbálja megszüntetni, hanem meg is szünteti. Éppen ezért azt gondolom, be kell vonni minden jóérzésű magyar embert azokba a demokratikus folyamatokba, amelyek róluk szólnak. A demokratikus eszközrendszert erősíteni kell a nemzeti konzultációval is – fogalmazott az alkotmányjogász, aki kitért a jelent meghatározó bel- és külpolitikai eseményekre is.