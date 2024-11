Közmeghallgatásra várják a településen élőket Tiszasülyön. Mutatjuk, mikor és hol számolnak be az illetékesek a fontos kérdésekről.

Közmeghallgatást tartanak szerdán Tiszasülyön

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

November 6-án szerdán délután öt órakor tart közmeghallgatást a tiszasülyi önkormányzat. Az eseményre a Kiséri úti Nyugdíjas Klubban várják az érdeklődőket, akik kérdezhetnek és javaslatokat is tehetnek a településvezetés felé. Az eszmecsere előtt Nagy Richárd polgármester számol be az elmúlt évben végzett munkáról. A közmeghallgatásra meghívást kapott Pócs János, a térség országgyűlési képviselője is.