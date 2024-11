Tiszatenyő is ünneplőbe öltözik advent idejére. November 29-én délelőtt díszítik fel a község leendő karácsonyfáját, méghozzá közösen, az ott élő családok, gyerekek bevonásával. Valóban mindenki azt érezheti majd, hogy az övé is a karácsonyfa, hiszen az önkormányzat azt kérte, aki teheti hozzon magával díszeket is. Az adventi vasárnapokon a gyertyagyújtás és ünnepi műsorok sem maradnak el. Az általános iskolás diákok, a művészeti óvoda óvodásai, a szociális szolgáltató központ, és az önkormányzat is készül műsorral. Ezeken a napokon forralt bor, és forró tea melegítheti majd a kilátogatók kezét.

Közös karácsonyfa díszítésre is várják a családokat Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

A szép hagyománnyal rendelkező karácsonyi ajándékgyűjtést is meghirdette az önkormányzat. Aki örömet szeretne okozni egy kisgyermeknek, nem kell mást tennie, csak megtöltenie ajándékdobozát édességgel, tanszerrel, ruhával, játékokkal, vagy bármi olyan meglepetéssel, ami boldogságot okoz az ajándékozottnak. Az ajándékokat december 13-ig várják, ezt követően fogják majd eljuttatni a helyi rászoruló gyermekeknek.