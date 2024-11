Láttunk már Szolnokon Lime-ot, azaz elektromos rollert fán lógni – hogy miért azt még most sem lehet tudni, vagy éppen a Zagyvában „pihenni". Nem is olyan egyszerű a közösségi közlekedés új formája. Most ugyanis ismét bővült a megdöbbentő lerakóhelyek száma. Kukában landolt az eszköz.

A közösségi közlekedés nem való mindenkinek

Forrás: Beküldött fotó

Hétfőn reggel borzolta a kedélyeket a Facebook egyik szolnoki csoportjában a kukában igencsak művészileg elhelyezett elektromos rollerről készült fotó. A komment szekció sem hagyta szó nélkül, rögtön a fiatalok kerültek a látótérbe. Ami persze még jogos is lehet, ha figyelembe vesszük a nagy számok törvényét, hiszen többnyire ez a korosztály használja az elektromos rollereket. De azért akadnak kivételek.

Előkerült a szülők felelőssége is, és így eljutottunk a gyereknevelés témájához, ami sokak szerint már egy nem létező műfaj a mai világban.

Azt azonban ténylegesen nem tudjuk, hogy ki helyezte el a kukába a rollert, és mi volt a motivációja? Hiszen az sem biztos, hogy az, aki utoljára használta. De ez az eset, és az előzőek is tanulságot hordoznak magukban. A bérelhető elektromos flotta megjelenése Szolnokon is új lehetőséget teremtett a közösségi közlekedésben, de az ilyen és ehhez hasonló esetek rávilágítanak arra, hogy mindez csak akkor működhet jól, ha a társadalmi felelősségvállalás is része a képletnek.