Most tényleg fontos, hogy legyen téli gumi

A közútkezelő azt kéri a közlekedőktől, hogy csak téli gumival felszerelt autókkal induljanak el a havazásban érintett területeken és vezessenek lassabban, óvatosabban.

Rég látott mennyiségű hó eshet a Jászkunságban

A HungaroMet Nonprofit Zrt. közösségi oldalára kikerült térkép szerint vármegyénk északi részén akár jelentős havazásra is készülni kell. Az Időkép információ szerint ugyanakkor Szolnok térségében is kiadós csapadék várható, akár 11 centiméternyi hó vagy havas eső is eshet.

Vármegyénk északi részén akár jelentős havazásra is készülni kell

Forrás: HungaroMet