Hát nem felháborító? A friss vágott vagy cserepes növényeket, amelyeket a hozzátartozók az emlékezés nevében visznek az elhunyt hozzátartozóikhoz, ezek a pompás patások csak úgy elfogyasztják. Igaz, hogy a temetőben legelő őzek az élet nevében cselekednek. Éhesek, csábítják őket az illatok, mennek és táplálkoznak. Nem akarnak ők rosszat, természetesen. Ezért ne a saját szemszögünkből nézzük az esetet, hiszen akkor igencsak bosszúsak leszünk.

A temetőben legelő őzek esete nem ritka, országszerte több helyen is meglátogatják a sírkerteket az éhes patások

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A temetőben legelő őzek csak élelmet keresnek

Persze azért nem esik jól arra kiérni, hogy a korábban vásárolt gyönyörű virágok hiányosan virítanak a síron. A szemtelen elkövetőket a vadőrök is igyekeznek kiterelni, a lezárt terület titkos bejáratait megszüntetni.

Ahogy utánaolvastam, ez persze nem egyedi jelenség, az éhség sokfelé a temetőkertekbe űzi a békés patásokat, több helyen megjelennek a síroknál legelő őzek. Akik egyébként a lelki erőt és a megbékélést is szimbolizálják, ha boncolgatni kívánjuk kicsit ezt az oldalt. Azt hiszem, van abban valami szép is, amikor egy ilyen gyönyörű állat megáll a nyughelynél. Abban a jelenlétben összeér a természet ereje, az élet diadala és valami messziről, földön túlról hozott jelentés. Hiszen valahol mégiscsak mindannyian ugyanannak a körforgásnak a részei vagyunk.