Mécsesek a parton. Néhány nappal ezelőtt az emlékezést szimbolizálták, ma azonban már inkább hulladékként rontják a városképet. Szolnokon a Tisza belvárosi szakaszánál is ott vannak még a kegyelet hulladékká vált jelei.

Emlékeket idézte, ma már csak hulladékként hevernek a mécsesek a parton Szolnokon

Fotó: Mészáros János

Mindenszentek és halottak napján emlékeztünk meg halottainkról. Legtöbben a temetőkbe mentünk és virágot, mécseseket vittünk elhunyt szeretteink sírjára. Vannak azonban olyanok, akik nem temetői sírhelyekben nyugszanak, egyre többen döntenek ugyanis úgy, hogy haláluk után visszatérnének a természet örök körforgásába. Ezért kérik azt, hogy koporsós temetés helyett hamvaikat a Tiszába szórják. Rájuk minden évben a vízparton emlékeznek a rokonok, barátok. És minden esztendőben felmerül ezzel kapcsolatban a probléma, miszerint a folyóparton még napokkal, sőt hetekkel később is ott vannak az akkorra már hulladékká vált gyertyamaradékok, mécsesek, esetleg koszorúk.

Szerteszét hevernek a mécsesek a parton

Most is bőven lehet még találni az emlékezés „eszközeiből” a Tisza-parton. A belvárosi partszakaszon készült képeink is jól mutatják, hogy azok a mécsesek, melyeket az elhunytak lelki üdvéért gyújtottak meg az emlékezők, mostanra szemétté alakultak át. Mindez sokaknak feltűnik, az egyik szolnoki környezetvédő csoport is „szóvá tette” közösségi oldalán.

Árad a folyó, elsodorja a szemetet

– Tavaly eltakarították a Tisza-parton a halottak napi megemlékezések nyomait, talán idén is megteszik – olvasható a Szolnoki ZöldErő közösségi oldalán.

Ahogy hangsúlyozzák: jó lenne minél hamarabb, mert a Tisza vízszintje gyorsan emelkedik a Tisza-tó téli vízszint beállítása miatt.

– Ahogy két éve is megfogalmaztuk, jobb lenne mindezt megelőzni egy emlékfal felállításával a parton, minthogy a Tisza vizében sodródjanak a mécsesek – tették hozzá a természetvédő aktivisták.