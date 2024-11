Haszon- és házi állatokat támadott meg a medve egy hajdú-bihari tanyán. Az állítólagos medvetámadás még szeptemberben történt, de az utóbbi hónapokban többször is véltek látni barnamedvét hazánkban. Sőt, legutóbb egy medve a Bakonyban is pánikot okozott. Korábban vármegyénkben is tűnt már fel brummogó. Egyre gyakrabban tűnnek fel medvék Magyarországon, vajon fel kell készülnünk térségünkben is a medveveszélyre? – merül fel ennek kapcsán a kérdés.

Az utóbbi időben egyre gyakrabban tűnnek fel medvék Magyarországon. Vármegyénkben is figyeltek már meg bundás ragadozót

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Akár szaporodhatnak is a medvék Magyarországon

Heltai Miklós, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének igazgató professzora szerint a málnát majszoló medve látványa nem azt sugallja, hogy veszélyes vadállat. Ez azonban téves sugallat, mivel a medve olyan nagyragadozó, melynek egyetlen pillanat alatt megváltozhat a viselkedése, nagyon gyorsan, erőteljesen és veszélyesen szokott támadni. A szakember Hirado.hu-nak adott interjújában elmondta, hogy a medve ilyen gyakoriságú és ekkora területet érintő előfordulása nem lehetséges úgy, hogy ne legyen Magyarországon szaporodó pár.

Vajon van-e okunk félni hazánkban?

– Félni nem kell, felkészülni viszont igen, és pontosan ezért nem félünk, mert felkészülünk. Az átlagember esetében azt jelenti, hogy tudomásul kell vennünk, hogy a medve itt van, és ha nem is túl gyakran vagy sűrűn, de találkozhatunk vele az erdőben. Bár nagyon barátságos állatnak tűnhet, de ez egy nagy ragadozó, ezért el kell kerülnünk a vele való találkozást, a közelébe jutást. Ha olyan szerencsés vagyok, hogy kirándulás során megpillantok egy medvét, akkor gyorsan megnézem magamnak, megjegyzem, hogy egy életre szóló élmény maradjon, nem maradok ott leskelődni, fényképezni, hanem az ellenkező irányba távozok – hangsúlyozta a professzor.

Egy állatkerti állat ismeri a határait

Hasonlóan vélekednek a Jászberényi Állat- és Növénykert szakemberei is. A vármegyei állatkert dolgozói egybehangzóan állítják, és nem viccnek szánják, amit a mondás is tart: a medve nem játék.

– Először is szeretném hangsúlyozni, hogy nem lehet összehasonlítani egy állatkerti medvét és egy vadon élő állatot. A mi macink például itt született, tudja, hogy emberek veszik körül, de tudja, hogy hol vannak a határai, azon belül alakította ki az életterét. Ahogyan mi is tudjuk a határokat és minden szabályt betartva, elővigyázatosan viszonyulunk a medvéhez – hangsúlyozta érdeklődésünkre Komondi Ildikó. Az állatkert munkatársa, a berényi maci gondozója kiemelte, hogy nagyon fontos az is, hogy a látogatók is betartsák a rájuk vonatkozó szabályokat.