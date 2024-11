Egy gumiszakadás és egy felninyomódás. Ez volt a mérlege egy szolnoki hölgynek, aki rendszeresen autózik a vármegyeszékhely és Nagykörű között. A két települést összekötő, egyébként is meglehetősen rossz állapotú út 7-es és 8-as kilométerszelvényében található méretes kátyú bánt el a „jobb elsőjével”.

A méretes kátyú egy kisebb autó fél kerekét „elnyelte"

Fotó: Rimóczi Ágnes

– Szinte naponta járok a 3224-es úton. Szolnok és Nagykörű között sokszor autózok a szóban forgó szakaszon. Az egyik nap még szinte ott sem volt, a másikon pedig már egy fél kereket elnyelő kátyú csúfította az utat. Pechemre éppen belehuppantam – mesélte érdeklődésünkre a szolnoki hölgy. Mint mondta, a kátyú, Szolnok felől a Szórópusztát megelőző egyik kanyarban alakult ki. A felezővonalhoz közel, így igazából egyik irányból sem kerülhető ki megfelelően.

Se jobbról, se balról nem könnyű kikerülni

– Nyilván a szembesávba nem megy át az ember, de menetirány szerint is nagyon manőverezni kell, hogy ne menjen bele a kátyúba. Nos, nekem ez egy alkalommal nem sikerült, és belecsapódtam az egyik kerekemmel. Mikor megérkeztem Nagykörűbe, akkor észleltem, hogy itt bizony baj van – emlékezett vissza a hölgy. A mérlege egy tönkrement gumi és egy megnyomódott felni, a problémáival szakemberhez kellett fordulnia. Információja szerint másnak is meggyűlt a baja azzal az úthibával.

Volt felújítás és terveznek is további építést

Az úthiba hírét és a hölgy történetét eljuttattuk az út fenntartójához, a Magyar Közúthoz. A társágánál érdeklődtünk, várható-e a szóban forgó közúton felújítás, adott esetben (ahogy most is) karbantartás.

– A 3224-es jelű összekötő út két szakaszát is sikerrel szerepeltettük útfelújítási programokban, így 2022-ben megújult az út egy 1,2, illetve egy 2,3 kilométeres szakasza is – kezdte válaszában a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztálya.