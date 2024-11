Fölényes győzelmet aratott a kedden tartott amerikai elnökválasztáson a republikánus Donald Trump. A még zajló szavazatszámlálás szerint az exelnök magyar idő szerint csütörtök délig több mint 72 millió amerikai állampolgár voksát gyűjtött be. Ellenfele, a demokrata Kamala Harris közel 68 milliót. Előbbi számára ez már most 295 elektori szavazatot jelent, és mivel a győzelemhez legalább 270 elektor támogatását kell megszerezni, Trump biztosan visszatér a Fehér Házba. A régi-új elnök megválasztása kapcsán sokan idehaza is markáns véleményt fogalmaztak meg, így mi is megkérdeztünk egyes jászkunsági közszereplőket, mit szólnak Trump győzelméhez.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Mit szólnak Trump győzelméhez a jászkunságiak?

– Nagyon bíztam benne, hogy Trump lesz az USA 47. elnöke. Azt remélem, hogy ennek nyomán javul a kapcsolat a magyar kormány és az Egyesült Államok adminisztrációja között – mondta el hírportálunknak Karcag és környéke országgyűlési képviselője. F. Kovács Sándor reméli, hogy Trump megválasztásával az orosz-ukrán háború is minél hamarabb véget ér, hiszen – mint mondta – az elnöknek volt egy arra vonatkozó ígérete, hogy mindent megtesz a konfliktus lezárásáért.

– Mint karcagi, és a karcagi választókerület elnöke, azt is remélem, hogy Karcag amerikai kapcsolatai is javulnak. Hiszen Karcag szülötte az a Fabriczi Kováts Mihály huszár ezredes, aki az amerikai függetlenségi háború hőse volt, és Charlestonban hunyt el. És amikor korábban jó volt az amerikai-magyar viszony, akkor a Kováts Mihály Napokra az amerikai nagykövetség is eljött. Bízom benne, hogy a jövőben a magyar és a karcagi kapcsolatok is javulnak az USA-val – fogalmazott F. Kovács Sándor.

Az amerikai elnökválasztás fontos karcagi aspektusára mutatott rá F. Kovács Sándor

Fotó: Mészáros János / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Kedvezően értékeli az amerikai elnökválasztás eredményét a Jászság országgyűlési képviselője is. Pócs János szerint a voksolás visszaigazolja a magyar kormányfő várakozásait, aki szavai szerint mindezt előre látta.

– Persze nem csak ezért fontos. Ma mindenki a saját zsebén, biztonságán érezheti, hogy a háború kockázata mit jelent. Trump elnöksége alatt viszont nem volt háború. Márpedig ő a kampányában azt ígérte, hogy lezárja a háborút. Magyarország sikeressége szempontjából ez óriási jelentőséggel bír, ezért azt reméljük, hogy elképzeléseit valóra tudja váltani – összegzett a honatya.