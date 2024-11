Régóta probléma már a tollfelvásárlók és vashulladék kereskedők jelenléte Kunszentmártonban. A képviselő-testület a mozgó felvásárló korlátozás mellett döntött.

Mozgó felvásárló korlátozást vezettek be Kunszentmártonban

Fotó: Hegedus Márta / Forrás: Illusztráció / MW-archív

– Hangosak, rossz időpontban jönnek, zavarják a város csendjét és megingatják a közbiztonságot. Az elmúlt években több, folyamatos panasz érkezett ezzel kapcsolatban a lakosok részéről – mondta Szarka László alpolgármester.

A csongrádiak nyomán vezették be a mozgó felvásárló korlátozást

Három éve a képviselő-testület már foglalkozott a kérdéssel, akkor arra jutottak, hogy jogszabály nem engedi a tollfelvásárlók és vashulladék kereskedők kitiltását a városból.

– Tavasszal egy csongrádi képviselő közösségi oldalán közzétett posztját olvastam, hogy valóban nem lehet tiltani, de korlátok közé szorították a mozgó felvásárlókat. Fel is vettem vele a kapcsolatot, hogyan jutottak el odáig – emelte ki.

Pontokba foglalták az engedélykérés teendőit

A legutóbbi testületi ülésen a korábbi rendeletük módosításáról döntöttek Kunszentmárton előljárói.

– Azokat a pontokat foglaltuk bele, hogy 10 nappal a tevékenység előtt egyeztetni kell az önkormányzattal, be kell mutatni a tevékenységről szóló engedélyt, útvonaltervet kell készíteni és alkalmanként 15 ezer forintot kell fizetni, ezután jöhet be a városunkba. Ha nem kér engedélyt, akkor lehet szankcionálni figyelmeztetéssel, bírsággal. A rendelet november elsején hatályba is lépett – magyarázta a változásokat.

Már volt, akit figyelmeztetni kellett

November első felében már a közterület felügyelőnek figyelmeztetni is kellett egy felvásárlót, aki a Széchenyi utcában hirdette: Figyelem, figyelem asszonyok, megérkezett a tollfelvásárló!

– Természetesen nem tudta bemutatni az engedélyét, úgyhogy a közterület-felügyelő kikísérte a város táblán kívülre – hangsúlyozta az első esetet.

A helyi rendőrkapitányságra is megküldték a kérelmet, hogy, ha ilyen bejelentés érkezik, akkor intézkedjenek annak megfelelően.

Egy probléma azonban még megoldásra vár egyebek mellett a vashulladék kezelésével kapcsolatban.