Pelmenyi: egy orosz ízvilág a Nagyik sütödéjében

Az alkotóház konyhájában különlegesség is készült: pelmenyi, az oroszok híres darált húsos tésztája, amely nem éppen a magyar konyha része. Azonban Sülyéné Klárika néni, aki a sütöde egyik meghatározó szíve és lelke, szerette volna megmutatni ezt a receptet is.

– A pelmenyi az én unokáim kedvence. Ők mostanában nem mákos csíkot, meg diósat vagy lekváros tésztákat kérnek, hanem például ezt a szlávos ételt a pelmenyit. Ehhez egy isteni finom mártást készítek, vajon vöröshagymát, és póréhagymát párolok, összefőzöm tejföllel, öntök hozzá egy kis ecetet, vagy balzsamecetet, mert ennek az ételnek egy kicsit savanykásnak kell lennie. A kifőtt, megtöltött tésztákat ebbe forgatom bele – mesélte a lelkes nagymama, miközben gyúrta a tésztát.

Klárika néni tészta készítése hosszú évtizedekre nyúlik vissza.

– Mondhatnám, hogy velem született. Van egy nagyon régi családi történetünk: még nem értem fel az asztalt, már gyúrtam a tésztát. Egyszer édesanyámhoz jött egy asszony, aki megkérdezte, hogy miért kínzod azt a gyereket, hiszen föl sem éri az asztalt?! Azért mert szeretem csinálni – hangzott a válaszom. És még most is szeretem, pedig már a kezem se olyan. A tenyerem még jó, de az ujjaim már nem úgy mozognak ahogyan kell, és nem olyan erősek, de még mindig csinálom – mesélte mosolyogva, miközben kissé ráncos kezének mozdulatai továbbra is pontosak és magabiztosak voltak, bár az ujjaival már nem úgy dolgozott, mint régen.

– Most is készítek tésztát, főleg, ha itthon vannak az unokáim. Előfordult, hogy egy kiló lisztből készítettem pelmenyit, ez körülbelül 160 darabot jelent. Örömmel ették, ami pedig megmaradt, azt elvitték dobozokban haza és az egyetemre – tette hozzá.

Az egyesületi tagokon, önkénteseken kívül lelkes sütögető nagyik érkeztek a Törökszentmiklósi Cukorbetegek Egyesület tagjai közül is, akik épp nem vettek részt az országos cukorbetegeknek szóló programon. Nagyon készültek erre a napra, de ők is meglepődtek.