Új könyvének megjelenését és születésnapját ünnepelte, néhány óra múlva pedig már kritikus állapotban, mélyaltatásban feküdt a kórházban Nemere István. A világrekorder író életéért az egész ország egy emberként imádkozik. A Jászkunságban is aggódnak az alkotóért, ahogy a vármegyei könyvtár munkatársai „emlegetik: ő egy fogalom. Nemere István Szolnok olvasóinak is sok kellemes percet okozott már.

Nemere István 80. születésnapja után kapott szívinfarktust, egy ország aggódik érte

Fotó: Pusztai Sándor / Forrás: MW archív

– Nemere István mindig népszerű volt, már évtizedekkel ezelőtt is kedvelték az olvasók és most is folyamatosan viszik az összes regényét. Az emberek nagyon kedvelik a történelmi regényeket, mert nagy érdeklődéssel olvasunk a saját történelmünkről, az ilyen jellegű könyvei különösen kedvesek az olvasóknak – mondta el megkeresésünkre Vona-Gődér Krisztina. A Verseghy Ferenc Könyvtár kommunikációs és közönségkapcsolati referense kiemelte: Nemere István végtelenül sokoldalú író, aki kipróbálta a különböző műfajokat és mindegyik nagy sikert aratott és arat az olvasók körében.

Saját vagy álnéven, az olvasók megtalálják és imádják

– Legyen az science fiction, romantikus könyv vagy krimik, írja a saját nevén vagy különböző írói álnéven, fiatalok és idősek is keresik és megtalálják és olvassák – emelte ki a szakember. Ahogy fogalmazott: ő egy fogalom.

– Úgy gondolom, nincs olyan ember, aki nem ismerné Magyarországon. Véleményem szerint olyan is kevés van, aki legalább egy könyvet nem olvasott volna tőle – tette hozzá a referens.

Remélik, hogy Nemere István Szolnokra még ellátogat

Vona-Gődér Krisztinától megtudtuk: a kiváló írót, eszperantistát sajnos nem volt az intézmény vendége, bíznak benne, hogy lesz rá alkalom, hogy meghívják egy író-olvasó találkozóra.

Korábban egyébként járt a vármegyében Nemere István. Ahogy arról 1989. január 2-án a Szolnok Megyei Néplap is beszámolt: Mezőtúron a Móricz Zsigmond Könyvtárban vendégeskedett. Később arról is írtunk, hogy az újszászi városi könyvtárban is találkozott az olvasókkal.

Nemere István Szolnok olvasói körében is népszerű, ahogy évekkel korábban a mezőtúri könyvtárban is örömmel fogadták

Forrás: Új Néplap Archívum

Mint ismert, Nemere István nyolcvanadik születésnapján került kórházba, intenzív osztályon kezelik. Az író nemcsak a születésnapját ünnepelte néhány nappal ezelőtt, hanem az egyben világrekordnak számító, 800. könyvének megjelenését is, akkor pedig még nagyon boldog volt, néhány órán belül pedig már ez életéért küzdöttek az orvosok.