November tizenkilenc, állítólag nemzetközi férfinap. Bocsánat, hogy ilyen hitetlenkedve fogalmazok, de még nem hallottam róla, bár elviekben 1999 óta tartják. Mindenhol. Világszerte. Talán felénk is, csak még nem volt akkora keletje, mint a Halloween-nek mondjuk. Nem tudom.

A nemzetközi férfinap az urak ünnepe, a figyelem azonban nekik is egész évben jól esik

De azt látom, hogy egyre többen ismerik, számon tartják és a közösségi oldalak posztjainak tanúbizonysága szerint nem átallnak ajándékokkal hálálkodni életük férfiainak. Gyerekeknek, férjeknek, testvéreknek, édesapáknak, kollégáknak és főnököknek.

Nemzetközi férfinap: amikor az uraké a figyelem

Piszkál valami lelkifurdalás-féle , mert ilyenkor az emberben ott bökdösődik a kisördög, hogy bizony lemaradt valami fontosról, meg ugye illene neki is tudatni a tutit az övéivel. Én azzal nyugtatom magam, hogy az enyémek sejtik ezt a bizonyos tutit. Érzik, mert felénk szokás időnként szépeket mondani egymásnak és megköszönni olyasmiket, amiket nem kellene, mert természetesek, de mégis jól esik, ha „nem vesszük azokat készpénznek.”

A figyelmességre mindkét nem vágyik

Persze mindenképpen helye van egy ilyen napnak a naptárban, hiszen akkor a fókusz valóban a célszemélyeken van, akárcsak mondjuk nőnapon. Természetesen nekünk is jól esik a virág, a csoki, a köszöntés, de ez mondjuk az év bármelyik napján így van. Biztos vagyok abban, hogy ez fordítva szintén igaz, mert úgy igazi ez a „buli” is, ha nem csak egyszer összpontosul a nagy figyelem, hanem szétosztva, kincsekként felbukkan a napok sodrában. Azt gondolom ez számít igazán. Meg azt is, hogy erre mindkét nemnek egyformán szüksége van.