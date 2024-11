Népi Díszítőművészeti Szakkör célja: megőrizni a hagyományt

– Heti rendszerességgel jövünk össze. Együtt vagyunk, beszélgetünk, kézimunkázunk ki-ki az érdeklődésének megfelelően. Célunk, hogy hagyományainkat megőrizzük, fenntartsuk, megismertessük és továbbadjuk fiataljaink számára. Nagyon fontos ez, a hagyományok, kultúránk, jelenünk része, a jövő alapja – tolmácsolta a szakkör üzenetét Vágóné Varga Mária.

Néhányan a kezdetek óta aktívan tevékenykednek

A szakkör jelenlegi vezetője Veres Józsefné. A szakkör jelenlegi tagjai: Gara Istvánné, Szabó Pál Antalné, Szacskó Józsefné, Feke Istvánné, Kőváriné Bányai Katalin, Püsök Rozália, Fehérné Szekeres Zsuzsa, Kissné Dr. Bata Gyöngyi, Kaló Hajnalka, Tóth Lászlóné, Vágóné Varga Mária, Mucza Józsefné, Kapusné Hudra Aranka, Oszlányi Istvánné, Szajkó Gyuláné.

Az újszászi Népi Díszítőművészeti Szakkör a közelmúltban ünnepelte megalakulásának negyvenedik évfordulóját

Fotó: Nagy Natália / Forrás: Beküldött fotó



Közöttük vannak olyanok, akik a kezdetektől aktív tagok. – Szabó Pál Antalné alapító tag, 33 évig a Népi Díszítőművészeti Szakkör vezetője volt. Felkészültsége, szakmai tudása, a jász szűcshímzés meghonosítása és átültetése, továbbvitele meghatározó. Igényeljük, kérjük és várjuk a segítségét. Tervező munkája, precizitása, ötletei, munkabírása példamutató számunkra – mondta el Vágóné Varga Mária.

– Gara Istvánné alapító tag: precíz, gyönyörű munkái szívet, lelket melengető alkotások. Folyamatosan tanulja a tájegységek hímzéstechnikáját. Kézimunkái helyi, megyei és országos kiállításokon is szerepeltek. 1996-ban Nívó díjat kapott a megyei Élő Népművészeti kiállításon. Jász hímzését bélyeg formájában is bemutatták. Részt vesz bemutatókon, ahol szívesen mutatja be az érdeklődőknek a körmön fonást, körmöcskézést és a különböző öltéstechnikákat – szólt elismeréssel tagtársáról.